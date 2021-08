Nowa Teksańska masakra w rękach Netflixa. Co to oznacza dla filmu?

Nowa Teksańska masakra piłą mechaniczną zadebiutuje na Netflixie. Gigant streamingu przejął prawa do dystrybucji nadchodzącej produkcji.

Są takie serie filmów, które rozpoczynają się raz i zostają w popkulturze już na zawsze. Jedną z takich produkcji jest Teksańska masakra piłą mechaniczną. Marka ta otrzymała łącznie osiem lepszych lub gorszych filmów, a w produkcji znajduje się dziewiąty.

Jak donosi Hollywood Reporter, najnowsze wcielenie Leatherface’a zostało podchwycone przez Netflixa. Gigant streamingu zagarnął prawa do dystrybucji, co będzie miało wpływ na dostępność widowiska. To pewne, że film ominie kina i ukaże się tylko i wyłącznie na słynnej platformie. Dla widzów oznacza to tyle, że jeśli chcą obejrzeć nową Teksańską, muszą zaopatrzyć się w abonament.

Jeśli nie śledzicie informacji o tym filmie, warto przypomnieć, o czym będzie opowiadał. Zgodnie z zarysem twórców, zaprezentuje on nam dalsze losy Leatherface’a po wydarzeniach z pierwszej odsłony serii. Ma to być bezpośrednia kontynuacja oryginalnej produkcji z 1974 roku. Fani klasyki mają na co czekać.

Reżyserem tego tytułu jest David Blue Garcia, który ma na swoim koncie kilka dość chłodno przyjętych filmów. Miejmy jednak nadzieję, że jego nowy twór nie rozczaruje fanów kultowej marki.