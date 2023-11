Tekken 8 na ostatniej prostej przed premierą. Najważniejsze informacje o next-genowej bijatyce

Bandai Namco już od dawna zwiastuje kolejny etap życia dla znamienitej serii bijatyk. Po 8 latach – z dużym haczykiem – Tekken 7 ustąpi miejsca nowej odsłonie, tak jak wcześniej zrobiły to Mortal Kombat 11 i Street Fighter 5. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy Tekken 8 poradzi sobie w starciu z konkurencją i ukradnie im choć trochę dusz graczy. Mimo kilku zakończonych beta testów, jest jeszcze za wcześnie, by na to odpowiedzieć. Twórcy nie odkryli przed nami wszystkich kart, wciąż próbują ustalić odpowiedni balans między postaciami czy też dobrze zoptymalizować nadchodzącą grę. Ale nie jest tak, że o potencjalnym hicie nie wiemy nic. Zatem spójrzmy na oficjalne informacje o Tekken 8, które przybliżają nas do wielkiej premiery.

Tekken 8 – data premiery bliżej niż dalej

Kiedy możemy spodziewać się debiutu Tekken 8 i jakież to platformy odwiedzi? Twórcy długo wstrzymywali się z ujawnieniem konkretów, bowiem dopiero w sierpniu puścili farbę – jakby chcieli dzień za dniem podnosić ciśnienie fanom. Ale do meritum… 26 stycznia 2024 roku to aktualnie obowiązująca data premiery. Do tego czasu będą trwać prace nad wersjami PC, PS5 i Xbox Series X/S. Ma to być bijatyka next-genowa, więc niestety ominie starsze generacje konsol. Warto też dodać, że w przeciwieństwie od decyzji NetherRealm, pomysł na okrojoną graficznie edycję na Switch nie był brany pod uwagę przez Bandai.

Wymagania sprzętowe Tekken 8

Przeskok graficzny między Tekken 7 i 8 jest dość spory, ponieważ mówimy o przesiadce z wiekowego już Unreal Engine 4 na UE5. Będzie to zarazem pierwsza bijatyka na tym silniku graficznym, więc nie bójcie się oczekiwać zbyt wiele. W praktyce zmiany na plus zauważymy na każdej płaszczyźnie, zaczynając od modeli postaci (stworzone od zera), a kończąc na arenach. „Pole walki” nie dość że ma więcej szczegółów, to również podrasowano je pod kątem systemu zniszczeń. Na poniższym wideo możecie sprawdzić wstępne porównanie na przykładzie prezentowanych wojowników.

Lepsze perspektywy na aspekt wizualny są bardziej niż pożądane, ale – jak to w życiu bywa – nie ma nic za darmo. Fani poprzedniej odsłony muszą przygotować się na lekką modyfikację PC, acz nadal mówimy o wymaganiach, które nie wywołają skrętu kiszek. O procesorze nie warto wspominać, natomiast wyraźnie więcej miejsca na dysku trzeba przygotować na premierę (100GB). W temacie GPU nie jest wcale źle, bo odnosząc się do kart Nvidii, wystarczy model w przedziale GTX 1050Ti – RTX 2070.

Minimalne:

System: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Procesor: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600 Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafika: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X

Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Storage: 100 GB wolnej przestrzeni

Rekomendowane:

System: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Procesor: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafika: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Storage: 100 GB wolnej przestrzeni

Kim pogramy i komu złoimy tyłek?

Na tę chwilę twórcy potwierdzili 32 podstawowe postacie w Tekken 8, czyli o 4 mniej niż w poprzedniej odsłonie. Na liście wybieralnych wojowników, w przeważającej liczbie, są rzecz jasna starzy bywalcy serii jak np. Jin Kazama, King, Yoshimitsu, Marshall Law. Wszyscy otrzymali nowe skiny i poprawione sekwencje ataków. W grze pojawi się też 2 całkiem nowych bohaterów, którzy ani razu nie postawili stopy w żadnej części bijatyki. Mowa o Victorze Chevalierze (założyciel niezależnych sił ONZ) i Azucenie Ortiz (zawodniczka MMA z Peru). Wraz z premierą 1. sezonowej przepustki do obsady dołączą kolejni „specjaliści od bicia”, ale na razie nie wiadomo, kto uzupełni stawkę, ani kiedy miałoby się to wydarzyć. Póki co, możecie zerknąć na listę zawodników dostępnych w standardowym wydaniu gry.

Jin Kazama

Devil Jin

Devil Kazuya

Kazuya Mishima

Alisa Bosconovich

Zafina

Kuma/Panda

Lee Chaolan

Azucena (nowa)

Victor Chevalier (nowy)

Raven

Feng Wei

Claudio Serafino

Nina Williams

Paul Phoenix

Marshall Law

King

Lars Alexandersson

Jack-8

Jun Kazama

Ling Xiaoyu

Leroy Smith

Asuka Kazama

Emilie De Rochefort (Lili)

Hwoarang

Brian Fury

Sergei Dragunov

Shaheen

Leo Kliesen

Steve Fox

Yoshimitsu

Fabuła Tekken 8 opowie o walce pokoleń

Graliście już w „siódemkę”? Oby, bo uprzedzam, że będzie spojler. Okazuje się, że główny wątek będzie niejako kontynuowany, bo dotyczy rodziny Mishima. W kampanii fabularnej Tekken 7 Heinachi i Kazuya rozegrali bitwę na śmierć i życie, z której zwycięsko wyszedł ten drugi. Teraz twórcy zamierzają wykorzystać podobny scenariusz, tylko że w innej linii czasu. Naprzeciw siebie staną tym razem Kazuya i Jin Kazama, a więc dojdzie do ponownej walki między ojcem i synem. Jakby była to klątwa rzucona na ród Mishimów, gdzie z pokolenia na pokolenie dochodzi do konfliktu na tle osobistym – w przypadku pierwszej waśni powodem było zabójstwo matki Kazuyi.

Reżyser gry Katsuhiro Harada przywołuje również inną historię tajemniczego zniknięcia postaci Jun Kazama, matki Jina. Od czasu jej występu w Tekken 2 nie była grywalną postacią w kanonicznych odsłonach serii. W Tekken 8 sprawdzimy jej umiejętności walki w różnych trybach gry, a przy okazji dowiemy się, co u niej słychać.

Zmiany w rozgrywce są, ale to wciąż Tekken

System walki w nowej odsłonie Tekkena został delikatnie odświeżony. Duża w tym rola nowych i powracających mechanik, które mają nagradzać graczy za agresywny styl pojedynkowania. Warto też nadmienić, że twórcy postanowili zmniejszyć próg wejścia dla nowych graczy – ci otrzymają szansę nauczenia się podstaw gry i wybrania łatwiejszego stylu walki