Co po Dying Light 2? Techland szykuje się na nową grę, ale zapomnijcie o Call of Juarez

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Techland opublikował nowe oferty pracy. Zdradzają one, że studio może już szykować fundamenty pod nową grę. Całość brzmi dość znajomo.

Fani Techlandu nadal czekają na Dying Light 2, a polskie studio nie ma czasu na odpoczynek. Oferty pracy w studiu wskazują, że zespół przygotowuje się do produkcji kolejnej gry. Jeśli macie jednak nadzieję na powrót Call of Juarez lub bardziej liniowy tytuł, lepiej trzymajcie oczekiwania na wodzy.

Oferta pracy jako Senior Quest Designer wskazuje, że nowa gra studia może być RPG z otwartym światem. Studio szuka doświadczonego dewelopera, który pomoże w budowaniu narracji oraz świata i postaci w grze. Bez zaskoczenia, spodziewałbym się kolejnego tytułu stawiającego na fabułę.

Inne ogłoszenia również ujawniają kilka ciekawostek. Techland wspomina o preferowanej znajomości visual scriptingu silnika Unreal Engine. Nie spodziewałbym się jednak, że studio przenosi się na rozwiązanie Epic Games. Na potrzeby Dying Light 2 stworzono C-Engine, który rzekomo otwiera przed zespołem ogromne możliwości.

Póki co wygląda na to, że Techland obrał sobie już jedną ścieżkę. Wiele wskazuje, że jego kolejna gra to albo Dying Light 3, albo wskrzeszenie starszego IP, albo zupełnie nowa marka. Na konkrety musimy jednak jeszcze zapewne sporo poczekać.