Tanie gry akcji na Steam. 30 ofert tylko do 15 zł

Nie ma w co grać? Mamy dla Was świetne wieści. Czy raczej oferty, które ciężko będzie zignorować. Tym razem chodzi o tanie gry akcji na Steam, a promocja pozwala nabyć dziesiątki tytułów w bardzo niskich cenach. Te nie przekraczają w naszym zestawieniu 15 złotych. Życzymy miłych zakupów oraz grania!

Gdzie znajdziecie bardzo tanie gry na PC? Właśnie tutaj! Dziś prezentujemy bogate zestawienie promocji na gry akcji, a znajdziecie w nim dziesiątki dynamicznych tytułów, w tym legendarnych klasyków pokroju Dead Space czy Mega Man Legacy Collection. Nie zabrakło również nieco nowszych produkcji, jak chociażby Persona 5: Strikers, Ghostrunner 2 czy Forgive Me Father. Wszystkie dostarczą Wam sporo frajdy.

Gry akcji w niesamowicie niskich cenach? Jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli masz tylko 15 zł do wydania, spokojnie znajdziesz świetne produkcje – nawet takie, które na Steam kosztują ponad sto złotych. Jeśli więc jeszcze nie miałeś okazji ograć niektórych z tytułów, które prezentujemy, to teraz jest najlepszy moment, by nadrobić zaległości. I dodatkowo zrobić to, oczywiście, bez przepłacania.

Wszystkie klucze do gier pochodzą z zaufanego sklepu Instant Gaming, który testowaliśmy wielokrotnie. Zapłacić można między innymi BLIK-iem, a klucz dostajemy od razu po zakupie! Gry aktywuje się na Steam, Ubisoft Connect, Epic Games lub innych platformach w zależności od tytułu.

Najtańsze gry akcji na PC. Promocja na klucze Steam (część 1)

Ghostrunner 2

Ghostrunner 2 to druga odsłona ciepło przyjętego cyklu cyberpunkowych akcyjniaków z perspektywą pierwszoosobową. Cykl został zapoczątkowany w 2020 roku. Dwójka również została osadzona w cyberpunkowym świecie i oferuje jeszcze bardziej rozbudowaną rozgrywkę, w której precyzyjne cięcia mieczem, błyskawiczne uniki i parkour odgrywają, jak zawsze, kluczową rolę. Tym razem jednak eksplorujemy nie tylko wnętrza Dharma Tower, ale także jego okolice, w tym otwarte przestrzenie i nowe lokacje.

Gra wprowadza nowe zdolności, które pozwalają na większą swobodę i kreatywność w starciach z przeciwnikami. Każdy wróg reaguje tutaj w unikalny sposób na nasze działania, co sprawia, że każda walka staje się nieprzewidywalnym wyzwaniem. Dodatkowo, system rozwoju postaci został przebudowany, oferując więcej możliwości eksperymentowania i dostosowywania stylu rozgrywki do własnych preferencji.

Hotline Miami

Hotline Miami to brutalna gra akcji utrzymana w stylistyce retro. Za jej stworzenie odpowiada niezależne szwedzkie studio Dennaton Games. Osadzona została w alternatywnej wersji Miami z 1989 roku, a wcielamy się w niej w bohatera, który otrzymuje tajemnicze wiadomości głosowe na swoją automatyczną sekretarkę. To właśnie z ich powodu wyruszamy w krwawą podróż, aby wykonać ponad dwadzieścia misji.

Rozgrywka wymaga jednak od nas błyskawicznych reakcji i strategicznego podejścia, ponieważ każda potyczka stawia gracza przeciwko przeważającym siłom przeciwników. W świecie, gdzie każda kula może być śmiertelna, a nasza postać ginie od pojedynczego trafienia, przetrwanie zależy przede wszystkim od szybkości, precyzji i umiejętności improwizacji. Do tego wszystkiego dochodzi nostalgiczna grafika i muzyka.

Persona 5: Strikers

Persona 5: Strikers to gra akcji typu slasher z elementami RPG. Jest to spin-off popularnej Persony 5. Gracze wcielają się w członków Phantom Thieves, którzy tym razem wyruszają w podróż po Japonii. Ich wakacyjny plan szybko zamienia się jednak w jeden wielki problem, gdy tajemnicze siły zaczynają zagrażać światu, zmuszając bohaterów do ponownego wkroczenia do walki.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, oprócz eksploracji mamy oczywiście walkę. Ta bazuje na zręczności oraz dynamice, aczkolwiek nie zabrakło w niej elementów taktycznych. Gracze mogą swobodnie przełączać się między członkami drużyny, korzystać z ich unikalnych zdolności oraz tworzyć potężne kombinacje ataków. Dochodzi do tego jeszcze stylowa, typowa dla Persony oprawa wizualna i energiczna ścieżka dźwiękowa.

