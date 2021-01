Jeden z najlepszych tytułów Telltale – Tales From the Borderlands trafi na PS5 i Xbox Series X oraz S. Produkcja została oceniona przez organizację PEGI.

Przykra i piekielnie skomplikowana historia Telltale Games pokazuje, że nic w branży gier wideo nie trwa wiecznie. Studio zostało zamknięte i dłuższą chwilę później ożywione, jednak do tej pory nie wypuściło kolejnej produkcji.

Wiemy, że zespół odpowiedzialny za takie hity jak The Walking Dead i The Wolf Among Us pracuje nad kolejnymi projektami, ale nie poznaliśmy daty premiery żadnego z nich. Wygląda jednak na to, że Telltale powróci szybciej w nieco mniej oczekiwanej formie.

Na stronie Pan European Game Information (PEGI) pojawiła się informacja o klasyfikacji wiekowej Tales From the Borderlands na PlayStation 5, Xbox Series X oraz S i PC. To najprawdopodobniej wersja Redux, która wyciekła do sieci w marcu zeszłego roku.

Co ciekawe, rzeczona wersja Redux pojawiła się wcześniej w sieci wraz z zapowiedzią drugiego sezonu gry. Nie możemy być jednak pewni, że rzeczony przeciek był prawdziwy.

Póki co musimy zadowolić się zremasterowanym pierwszym sezonem. Już niedługo powinna pojawić się oficjalna zapowiedź portu na next-geny i każdy fan produkcji Telltale powinien być bardzo czujny.

Być może odświeżenia doczekają się też inne gry Telltale. Nowa generacja konsol umożliwia co prawda rozgrywkę we wstecznej kompatybilności, ale odnowione wersje świetnych przygodówek są zawsze mile widziane.

