„Polskie Skyrim” doczekało się przybliżonej daty premiery na PS5 i Xbox Series. Nowa zawartość trafiła na PC

Tainted Grail: The Fall Of Avalon doczekało się nie tylko sporej łatki oznaczonej numerem 0.6, ale i przybliżonego okresu debiutu na konsolach.

Gra pod względem samego wyglądu i technicznych „specjałów” nie zachwyca, ale trzeba przyznać jedno – wrocławski zespół wie, jak osiągnąć mroczny, przygniatający i sugestywny klimat. Tainted Grail: The Fall Of Avalon nabiera rumieńców, a gracze oczekujący premiery dowiedzieli się, do kiedy powinni czekać.

Gra od Awaken Realms Digital ma ukazać się na PS5 i Xbox Series X/S w czwartym kwartale 2024 roku. Oznacza to, że musimy czekać mniej więcej jeszcze rok czasu, aż pełna wersja trafi na serwery Steam. Nie ma się co jednak martwić, bo można grać już teraz. O ile tylko chcecie wspierać twórców i cieszyć się rozgrywką w wersji z wczesnego dostępu.

Na PC tytuł zyskał nową łatkę 0.6, która jest pierwszą tak dużą aktualizacją tytułu. Zmian jest mnóstwo, tyczą się zasadniczo każdego aspektu rozgrywki – od warstwy graficznej, przez optymalizację, zawartość, linię fabularną, aż po nowe regiony czy całe mechaniki. No i jest też opcja łowienia ryb. Więcej do szczęścia mi nie potrzeba.

Tainted Grail wyjdzie na PC najpewniej także w ostatnim kwartale 2024 roku. Strzelam, że debiut na PC i konsolach zaplanowany został na wczesne, jesienne miesiące. Wszak w grze zwiedzany fantastyczną krainę „wiecznej jesieni”.