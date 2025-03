Szalona gra za darmo do zabawy ze znajomymi dostępna na Steam

Jeżeli szukacie gry, która zniszczy Wasze przyjaźnie w najbardziej absurdalny sposób, to mamy naprawdę dobrą wiadomość – tak się składa, że akurat dzisiaj na platformie Steam zadebiutowała darmowa gra BAPBAP i idealnie się do tego nadaje. Ten imprezowy roguelike stawia na totalny chaos i nieuczciwe strategie, które sprawią, że Wasi znajomi będą was nienawidzić. Ale najprawdopodobniej i tak będą chcieli grać dalej.

Szalona gra za darmo na Steam. Idealnie na imprezę

BAPBAP to gra dla maksymalnie ośmiu graczy, w której po każdej rundzie losujemy nowe moce. Możemy stworzyć zarówno zabójcze, jak i kompletnie bezużyteczne buildy – to zależy od szczęścia (i chęci do denerwowania innych). Nie ma tutaj ani matchmakingu, ani też jakichkolwiek rankingów.

Każda postać w grze jest równie dziwaczna, co skuteczna. Możecie zagrać np. złotą rybką pilotującą mecha, rosyjskim samurajem albo miską ramen z nogami. Bohaterowie mają unikalne umiejętności, które pozwalają na realizację jeszcze bardziej szalonych strategii. Liczy się tutaj umiejętność dostosowania się do nieprzewidywalnej sytuacji. Można zmieniać się w gigantyczną metalową kaczkę, specjalizować się w magicznych wieżyczkach albo zamieniać się w automaty vendingowe dla zaskakujących zasadzek.

Gra oferuje również sandboxowy tryb PvP, w którym wszystko jest możliwe – można np. zablokować ucieczkę przeciwnika dźwigiem, wjechać w niego czołgiem z 1942 roku albo użyć gigantycznej śluzowej kreatury do przejęcia kontroli nad polem walki. Krótko mówiąc, życzymy miłej zabawy!

