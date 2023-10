Switch 2 i wsteczna kompatybilność? Fani marzą o takiej funkcji!

Switch 2 odpali gry ze staszej konsoli?

Youtuber o nicku Doctre81 poinformował, że znalazł w sieci profil LinkedIn pewnego programisty. Ten miał współpracować z Nintendo, a w swoim portfolio umieścił wiele informacji na temat projektach, przy których brał udział. Choć nie wskazał tego wprost, wszystko wskazuje na to, że brał udział przy projektowaniu nowej konsoli Nintendo. Czy jest to Switch 2? Tego nie wiadomo, chociaż internet roboczo korzysta właśnie z takiej nazwy. Ciekawsze są natomiast informacje, które mogą dotyczyć nowego sprzętu.

Mowa tu przede wszystkim o wstecznej kompatybilności. Jak podał programista, współtworzyć miał on specjalnie przygotowane stabilne środowisko, którego zadaniem jest umożliwienie wdrażania nowych funkcji przy zachowaniu starych możliwości. Choć brzmi to dziwnie, można rozczytać to jako tworzenie nowej konsoli ze zdolnością do uruchamiania starszych programów. Jak łatwo się domyślić, mowa o wstecznej kompatybilności.

To jednak nie koniec, ponieważ rzeczony sprzęt od Nintendo ma być napędzany przez procesor ARM (jak poprzedniczka) i być wyposażonym w technologię uczenia maszynowego. To prowadzi do lepszej optymalizacji zużycia pamięci VRAM i tym samym do zwiększania wydajności. Wiemy już, że nowa konsola ma być o wiele mocniejsza od zwykłego Switcha, a teraz mamy na to kolejne dowody.

Kiedy premiera? Mówi się, że w drugiej połowie 2024 roku, co pokrywa się z inną plotką. Według pewnych doniesień nowa konsola Nintendo miałaby zadebiutować 24 września przyszłego roku. Co ciekawe, nowy sprzęt nie oznacza końca poprzedniej generacji. Gry na Switcha będą wychodzić nadal, aż do 2025 roku.