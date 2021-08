Ładna gra ze zwierzętami w roli głównej jest dostępna za darmo. Super Animal Royale to 2D produkcja battle royal, w której przetrwają tylko najsilniejsi drapieżnicy.

Super Animal Royale do zgarnięcia za free. Każdy może zagrać w tego ciekawego battle royal w 2D. Niech nie zmyli Was grafika, słodkie zwierzątka biorą udział w morderczej walce o przetrwanie. W tytuł zagracie zupełnie za darmo na PS4, PS5, PC, Switch, a także XONE oraz XSX S|X. Wystarczy, że wejdziecie na kartę w odpowiednim sklepie i pobierzecie ją na swoje urządzenie. Warto nadmienić, że do gry wymagane jest posiadanie PS Plusa lub subskrypcję Nintendo Switch Online.

Cechy Super Animal Royale:

W grze jest wiele potężnych broni, uzbrojenia i przedmiotów; w rozgrywce weźmie udział 64 osób;

Do zwiedzenia jest ogromna, pięknie ilustrowaną wyspa 2D, można porozmawiać z jej mieszkańcami, aby pozyskać wartościowe wskazówki;

Można zebrać setki ras zwierząt i personalizować je z tysiącami kosmetycznych przedmiotów, broni, ubrań, a nawet parasoli;

Rozwijające się wydarzenia i aktualizacje: niekończąca się zawartość, wraz z sezonowymi ubraniami, zwierzętami i broniami, które można zebrać;

Nie zabraknie unikalnych broni np. tarzającej się kulki dla chomika czy Wielkiego Emu.

Super Animal Royale, jak już wcześniej napisałem, jest produkcją 2D z gatunku battle royal. Na mapie dla 64 osób, gracze walczą o przetrwanie, wykorzystując znalezione bronie, a także inne nietypowe przedmioty jak np. banan. Chyba nie muszę wspominać o zmniejszającym się polu zabawy. Nie brakuje również personalizacji swojego zwierzaka. Całość dopieszcza słodka grafika.