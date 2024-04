Zapowiedziano mroczne RPG dla fanów Lovecrafta. Zapowiada się bajecznie

Jeśli coś szczególnie ubóstwiam, to dziedzictwo Lovecrafta. Kolejna gra z niego obficie korzysta, a to zawsze dobry znak. Zapowiedziano Stygian: Outer Gods.

Jakiś czas temu deweloperzy z FrogWares zapowiedzieli The Sinking City 2. O ile pierwsza część miała mnóstwo bolączek i była daleka od perfekcji, wyjątkowy setting, niewysławiana groza rodem z Lovecrafta i tona klimatu spowodowały, że warto czekać na “dwójkę”. A Stygian zapowiada się nawet jeszcze lepiej.

Stygian: Outer Gods to nowe RPG w klimacie survival horroru

Obecnie na Steam trwa wydarzenie Lovecraftian Days, które kończy się (niestety) dziś. Z okazji skorzystali jednak twórcy gier, w tym wydawca Fulqurum Publishing. Zapowiedział on nowy survival horror z wyraźnymi elementami RPG o tytule Stygian: Outer Gods. Jeśli coś można o tej grze powiedzieć, to fakt, że klimatu można pozazdrościć. Szczególnie jeśli jesteście fanami Lovecrafta.

Zanurz się we wrogim świecie, który rzuca wyzwanie twojemu istnieniu, w tym survival horrorze z elementami RPG. Rozwikłaj tysiącletnią tajemnicę, zaryzykuj swoje zdrowie psychiczne i zmierz się z bogami zewnętrznymi dzięki swoim umiejętnościom. Teraz liczy się każda kula i decyzja, czy podołasz zadaniu? – czytamy w opisie gry

Tytuł jest wyraźnie “większo-budżetowym” kuzynem Stygian: Reign of the Old Ones, w którego uniwersum toczyć ma się akcja. Tym razem wcielimy się w najemnika, który wyrusza jako obstawa dla tajemniczej dziewczyny. Ta pragnie poznać mroczne sekrety swojej rodziny w spowitym mrokiem mieście Kingsport. Twórcy obiecują potężny klimat, sporo zagadek i nieliniowe podejście. Do tego walka (wręcz i broń palna) oraz akcent na eksplorację otoczenia i elementy RPG. Co ciekawe, wybory podejmowane przez gracza mają znaleźć odbicie w fabule.

Na razie nie znamy konkretnej daty premiery, prócz tego, że Stygian: Outer Gods wyjdzie na PC i konsole w 2025 roku. Możecie bliżej zapoznać się z grą na jej karcie na Steam.