Scenariusz do filmu Strażnicy Galaktyki 3 jest gotowy

Za produkcję Strażnicy Galaktyki 3 ma odpowiadać James Gunn.

Reżyser potwierdził, że scenariusz został napisany. Poza tym podjęto współpracę z szefami projektu. Gunn zdecydowanie nie próżnuje. Ostatnio rozpoczął pracę nad serialem utrzymanym w konwencji komiksu, który będziecie mogli obejrzeć na platformie HBO Max. Jak tylko zakończy się realizacja Legionu Samobójców i serii Peacemakrer, którą obecnie 50-latek finalizuje, to w pełni poświęci się on widowisku Guardian of the Galaxy 3.

Seria amerykańskich fantastycznonaukowych filmów akcji, traktuje o zespole bohaterów, którzy starają się ocalić wszechświat. Produkcja osadzona w uniwersum Marvela została doceniona za spektakularne efekty specjalne, świetnie zaprojektowanych protagonistów, klimatyczną ścieżkę dźwiękową z lat 80 i sporą dawkę poczucia humoru. Pozycja stała się światowym hitem, przynoszącym setki milionów dolarów zysku.

Premiera Strażników Galaktyki 3 została wstępnie ustalona na rok 2022. Z powodu pandemii dotychczasowa data wypuszczenia filmu musiała zostać przełożona.

