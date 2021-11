Stranger Things 4 na nowym zwiastunie. Jest przybliżona data premiery

Po internecie fruwa nowy zwiastun ze Stranger Things 4. Ujawniono też przybliżoną datę premiery czwartego sezonu.

Jeśli oczekujecie kolejnego sezonu serialu, to na pewno zainteresują Was informacje, którymi Netflix podzielił się ostatnio z internetem. Platforma ogłosiła, że debiutu czwartego sezonu Stranger Things należy spodziewać się latem 2022. Wtedy ukaże się dziewięć odcinków. A oto ich tytuły:

1. The Hellfire Club

2. Vecna’s Curse

3. The Monster and the Superhero

4. Dear Billy

5. The Nina Project

6. The Dive

7. The Massacre at Hawkins Lab

8. Papa

9. The Piggyback

Oprócz tego pokazano świeży zwiastun z czwartej części serii. Nagranie nosi tytuł Witajcie w Kalifornii i skupia się na telekinetyczce Jedenastce. Obejrzycie je poniżej.

Stranger Things to amerykański horror science-fiction, za którego stworzeniem stoją bracia Matt i Ross Dufferowie. Początki serii sięgają roku 2016. Cykl został generalnie bardzo dobrze przyjęty; chwalono go przede wszystkim za klimat (stylizacja na lata 80.), aktorów i scenariusz.