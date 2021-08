Powoli możecie przygotować się do przeprowadzki. Windows 11 wystartuje już za chwilę

Microsoft oficjalnie potwierdził, że system operacyjny Windows 11 pojawi się już na początku października bieżącego roku. Darmowa aktualizacja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Win 10.

Wreszcie poznaliśmy dokładną i oficjalną datę premiery najnowszego systemu operacyjnego od Microsoft. Windows 11 pojawi się na rynku 5 października tego roku. Oczywiście wszyscy użytkownicy Win 10 otrzymają darmową aktualizacje do nowszej wersji. Należy przypomnieć, że przejście na Win 11 odbędzie się fazowo, czyli pierwszy dostęp otrzymają najnowsze sprzęty itd. Warto również nadmienić, że w momencie premiery nowego systemu, nie wszystkie funkcje będą dostępne. Zabraknie np. wsparcia dla aplikacji Androida.

Dzięki wyciągniętym wnioskom i zdobytej wiedzy przy Windows 10 chcemy upewnić się, że dostarczymy najlepsze możliwe doświadczenie. Oczekujemy, że wszystkie kwalifikujące się urządzenia otrzymają darmową aktualizację do Windows 11 do połowy 2022. Aaron Woodman via Windows blog

Wymagania sprzętowe do Windows 11:

Procesor: 1 GHz lub szybszy, co najmniej z 2 rdzeniami, zgodny procesor 64-bitowy lub procesor zgodny ze standardem System on a Chip (SoC)

Pamięć RAM: 4GB

Miejsce na dysku: 64 GB lub więcej

Oprogramowanie układowe: UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu

Moduł TPM: Mikroukład Trusted Platform Module (TPM) w wersji 2.0

Karta graficzna: Zgodna z biblioteką DirectX 12 lub nowszą ze sterownikiem WDDM 2.0

Połączenie z Internetem i konta Microsoft: Do ukończenia konfiguracji urządzenia z systemem Windows 11 Home przy pierwszym użyciu wymagane są połączenie z Internetem oraz konto Microsoft.

Spokojnie, jeśli nie chcecie przechodzić na Win 11, to deweloperzy deklarują wsparcie dla Win 10 aż do 14 października 2025. Nie wiadomo jednak ile czeka nas jeszcze poważnych aktualizacji do obecnego systemu. I jak, ktoś jest chętny na przesiadkę?