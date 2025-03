Weekendowa wyprzedaż Steam. Tanie gry PC do -85%

Weekend trwa w najlepsze również na platformie Steam. W sklepie Valve przeceniono sporo tytułów z tej właśnie okazji, a wiele z nich pozostanie w niższych cenach jeszcze po weekendzie. Postanowiliśmy więc zebrać oferty w jednym miejscu. Tym razem na przecenie możemy zgarnąć między innymi Atomic Heart, Deadside, Evil Genius 2: World Domination czy też gry od wydawcy Coffee Stain.

Weekendowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższej listy osobiście mogę polecić Deep Rock Galactic, zwłaszcza jeżeli lubicie grywać ze znajomymi. Jest to strzelanka przeznaczona do zabawy w trybie kooperacyjnym dla maksymalnie czterech osób naraz. Do wyboru mamy tutaj cztery różne klasy: Driller, Navigator, Gunner oraz Engineer. Jak nietrudno się domyślić (i zarazem jak sugerują same tytuły), każda z klas specjalizuje się w konkretnej rzeczy. W zespole przemierzamy następnie proceduralnie generowane poziomy i poszukujemy cennych surowców, wypełniając misje.

Oprócz tego, jeśli nie mieliście jeszcze okazji, gorąco zachęcam do wypróbowania Valheim. To gra akcji typu survival z otwartym światem na wiele, wiele godzin. Mamy tutaj do czynienia raczej ze standardem gatunku. Lądujemy w obcej krainie inspirowanej nordycką mitologią, gdzie docelowo musimy pokonać zawalczyć z kilkoma trudnymi bossami. W międzyczasie próbujemy oczywiście przetrwać, walcząc z nieco mniejszymi przeciwnikami i zbierając potrzebne do życia surowce oraz jedzenie, a także budując swoją bazę.

Źródło: Steam