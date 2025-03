Jeżeli nie macie pewności, w co chcielibyście zagrać w rozpoczynający się weekend, mamy dla Was świetne wieści. Zebraliśmy aż czterdzieści różnych tanich produkcji na Steam, których cena nie przekracza 15 złotych. Mowa tutaj o wielu gatunkach, więc każdy definitywnie powinien znaleźć coś dla siebie. Miłych zakupów i grania!

Poszukujecie aktualnie dobrych gier z solidnymi recenzjami, które dostarczą Wam porządnej rozgrywki? Lepiej trafić nie mogliście. Poniżej znajdziecie bowiem całkiem pokaźne zestawienie produkcji, których cena jest co najmniej zadowalająca. Przecenionych tytułów jest aż czterdzieści, zaś gatunkowo mamy tutaj prawdziwą imprezę; na pewno będzie coś, w czym gustujecie. Co jest zaś w tym wszystkim najlepsze?

Za niecałe 15 zł możecie zgarnąć gry na Steam, które na co dzień kosztują kilkadziesiąt, czy też nawet ponad sto złotych. To świetna okazja, by uzupełnić swoją bibliotekę, a także wypróbować nowe tytuły bez dużych wydatków!

Warto dodać, że wszystkie klucze Steam pochodzą z zaufanego sklepu Instant Gaming, który wielokrotnie testowaliśmy. Płatność możliwa jest m.in. BLIK-iem, a klucz otrzymujecie od razu po zakupie.

Najtańsze gry na PC. Promocja na klucze Steam (część 1)

Amanda the Adventurer

Amanda the Adventurer to dość krótki, ale bardzo intensywny horror psychologiczny dla jednego gracza. Produkcja łączy elementy escape roomu z estetyką starych kreskówek dla dzieci. Wcielamy się w Riley Park, która po odziedziczeniu domu po ciotce Kate natrafia na stos tajemniczych kaset VHS. Każda z nich zawiera odcinki nieznanej animacji z początku XXI wieku, opowiadającej o dziewczynce Amandzie i jej owczej maskotce, Owci. Chociaż na pierwszy rzut oka bajka wydaje się sympatyczna, szybko okazuje się, że jest koszmarem.

Children of Morta

Children of Morta to unikalne action-RPG z elementami roguelite, w której nie sterujemy pojedynczym bohaterem, tylko całą rodziną wojowników. Wcielając się w członków rodu Bergsonów, stawiamy czoła hordom coraz to groźniejszych potworów, a także przemierzamy proceduralnie generowane lochy. Nasze zadanie jest proste: zlikwidować szerzące się Zepsucie. Gra oferuje tryb kooperacji online oraz kooperacji lokalnej, dzięki czemu razem z przyjacielem możemy przejść przez wątek fabularny oraz zagrać w Family Trials.

Forgive Me Father

Forgive Me Father to klimatyczna strzelanka inspirowana twórczością H.P. Lovecrafta. Stanowi unikalne połączenie klasycznej mechaniki FPS-ów z lat 90. z gatunkiem psychologicznego horroru. Rozgrywka opiera się na dynamicznej walce, gdzie w jednej dłoni trzymamy księgę lub kamerę, zaś w drugiej eksperymentalną broń napędzaną tajemniczą substancją. Styl gry zależy od wyboru bohatera – możemy wcielić się w księdza czy też dziennikarkę, zyskując dostęp do unikalnych zdolności i własnego drzewka rozwoju.

