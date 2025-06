Weekendowa wyprzedaż na Steam. Pokaźna uczta dla graczy

Na platformie Steam trwa weekendowa wyprzedaż. W niższej cenie możemy zgarnąć między innymi Lies of P czy gry z serii Dying Light.

Bieżący weekend jest definitywnie jednym z najbardziej emocjonujących w branży gier. Trwa bowiem Summer Game Fest, czyli wielkie święto gamingu. W jego ramach wczoraj odbył się pierwszy duży pokaz poprowadzony przez znanego Geoffa Keighley’a. Nic jednak nie zatrzyma tradycji Valve, które wyróżniło w swoim sklepie oferty z weekendowej wyprzedaży. Jej motywem przewodnim również zdaje się być właśnie Summer Game Fest. Tym razem w niższych cenach można bowiem zgarnąć między innymi gry z serii Dying Light, Borderlands, czy też Lies of P. Zapraszamy do zestawienia wybranych przez nas okazji!

Weekendowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Warto przypomnieć, że z okazji wyprzedaży gier z serii Borderlands wszyscy zainteresowani użytkownicy platformy Steam mogą do 8 czerwca do godziny 19:00 odbierać całkowicie za darmo grę Borderlands 2. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w naszej osobnej wiadomości. Oprócz tego, jeżeli chodzi o Lies of P znajdujące się na powyższej liście, z okazji Summer Game Fest otrzymaliśmy premierę-niespodziankę dodatku Overture. Rozszerzenie jest tym samym dostępne w cenie 137,49 złotych.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wyprzedaż wydawcy Capcom, jak również osobna strona w całości poświęcona produkcjom, które pojawiają się na pokazach organizowanych w ramach Summer Game Fest. Dzięki temu gracze mogą dodawać je do swojej listy życzeń, co bardzo pomaga twórcom, zwłaszcza niezależnym deweloperom. Gry z wczorajszego pokazu znajdziecie tutaj.

Źródło: Steam