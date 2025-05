Weekendowa wyprzedaż na Steam. Shadow of War i seria Dark Souls

Zgodnie z tradycją, mamy sobotę, co oznacza, że na platformie cyfrowej dystrybucji gier Steam trwa aktualnie weekendowa wyprzedaż. Tym razem w ramach promocji możemy zgarnąć w niższej cenie m.in. Shadow of War oraz Shadow of Mordor, a także produkcje z kultowej serii Dark Souls. Oprócz tego przeceniono V Rising. Warto zaznaczyć, że równocześnie w sklepie trwa Festiwal Gier Wojennych.

Wyprzedaż weekendowa na Steam. Tanie gry na PC

To oczywiście nie wszystko, co aktualnie dzieje się na Steamie. Przez weekend macie tam również okazję pograć bez żadnych opłat w grę Forza Motorsport w ramach darmowego weekendu. A co do darmowego weekendu, trwa też Free Play Days od Xboksa. W międzyczasie możecie także sprawdzić darmowy horror Midnight Snack, o których informowaliśmy Was wcześniej w osobnej wiadomości.

Trwa także gamescom latam. Z okazji wydarzenia powstała specjalna strona internetowa na Steamie, gdzie możecie znaleźć wszystkie tytuły, które pojawiły się na targach.

