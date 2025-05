Nowy horror za darmo na Steam. Gracze docenili oryginalność

Wczoraj informowaliśmy Was o dwóch interesujących grach za darmo, które pojawiły się na platformie cyfrowej dystrybucji Steam. Pierwszy tytuł to w zasadzie celebracja dziesiątych urodzin lubianego i docenianego studia Rusty Lake. Drugą darmówką jest natomiast prequel znanej strategii Diplomacy is Not an Option. A dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną produkcją, którą możecie zgarnąć za darmo!

Midnight Snack to nowa gra za darmo na Steam

W sklepie Valve pojawił się bowiem horror psychologiczny pod tytułem Midnight Snack, który dość szybko przyciągnął uwagę użytkowników. Gra posiada w chwili przygotowywania tej wiadomości dokładnie trzydzieści recenzji, z których aż 96% to opinie pozytywne. Z tego, co sugerują, mamy tu do czynienia z krótką, aczkolwiek intrygującą produkcją, która zaskakuje zarówno koncepcją, jak i nietypowym sterowaniem.

Midnight Snack to surrealistyczne doświadczenie z perspektywą pierwszoosobową. Akcja rozgrywka się w nocnym koszmarze głównego bohatera, który obudził się w środku nocy przez głód. Droga do kuchni zamienia się jednak w podróż przez ciemny las. Sterowanie stanowi tutaj jeden z najciekawszych elementów gry. Gracz porusza się i obraca kamerą poprzez… kręcenie pokrętłami mikrofalówki.

Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, Midnight Snack jest utrzymane w estetyce retro połączonej z pixel-artowym 3D. Całość trwa około trzydzieści minut, więc grę przejdziecie w jeden wieczór.

Źródło: Opracowanie własne