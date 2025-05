Festiwal Zombie kontra Wampiry na Steam trwa. Najlepsze okazje

Wczoraj informowaliśmy Was o najnowszej tygodniowej wyprzedaży, która trwa aktualnie na platformie cyfrowej dystrybucji Steam. Nie jest to jednak jedyna okazja na zgarnięcie tanich gier.

Jak bowiem pisaliśmy już we wspomnianej wiadomości, równocześnie we wspomnianym sklepie trwa jeszcze przez kilka dni Festiwal Zombie kontra Wampiry. Nietrudno się domyślić, iż chodzi tutaj o gry z udziałem tytułowych zombie oraz wampirów. Postanowiliśmy więc zebrać dla Was listę wybranych ofert.

Festiwal Zombie kontra Wampiry na Steam. Tanie gry

Jeżeli nie należycie do użytkowników komputerów osobistych, dla Was również mamy dobre wieści. Dziś rozpoczyna się bowiem wielka wyprzedaż Days of Play 2025 w PlayStation Store. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć tutaj. W dużym skrócie: Sony zorganizowało masę promocji, zarówno na gry, jak i na sprzęty. Przygotowano także niespodzianki dla posiadaczy aktywnej subskrypcji PlayStation Plus.

Źródło: Steam