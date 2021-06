700 gier za darmo do sprawdzenia na Steam. Wysyp demo wersji

Na Steam wystartował Festiwal Next. Kolejna edycja słynnego eventu pozwala na sprawdzenie kilkuset tytułów zupełnie za darmo.

Jeśli używacie platformy Valve nie od dziś, zapewne wiecie, że często organizowane są na niej różnorakie wydarzenia. Doczekaliśmy się właśnie kolejnego z nich, a mianowicie Festiwalu Steam Next.

Festiwal Next to wielka akcja udostępniania wersji demonstracyjnych na platformie Valve. Wszystkie z nich są dostępne zupełnie za darmo i w tej chwili możecie ograć kilkaset produkcji bezpłatnie. Oczywiście większość z nich to wczesne wersje, ale jeśli nie macie w co grać, z pewnością znajdziecie tu sporo frajdy.

Szczególnie dobrze odnajdą się ty fani indyków. Poza paroma pozycjami zapowiedzianymi na E3, znajdą się też gry od bardzo małych zespołów lub nawet pojedynczych osób. Wiele z nich to wyjątkowo nietypowe czy nawet dziwaczne twory i na brak różnorodności nie ma co narzekać.

Gry podzielono na wiele kategorii, przypisano im odpowiednie tagi, a dodatkowo na Steam trwa wiele transmisji z pokazami tych większych produkcji. Jest w co grać, jest też co oglądać i jeśli znajdziecie coś dla siebie, warto dodać te najciekawsze tytuły do listy życzeń.

Event potrwa do godziny 19:00, 22 czerwca. Macie bardzo dużo czasu na sprawdzenie wielu dostępnych w ramach akcji tytułów.