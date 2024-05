Za darmo na Steam i w Epic Games Store. Gra o końcu świata do sprawdzenia

Codziennie opisujemy dla Was nowe gry za darmo, lecz czasem warto wspomnieć o wersjach demo ciekawych tytułów, a na taki wygląda Dr. Finklestein’s Marvelous Room. Demo pojawiło się na Steam i w Epic Games Store, dla chętnych podajemy linki poniżej.

Powstrzymaj koniec świata na Steam lub w Epic Games Store

Dr. Finklestein’s Marvelous Room to symulator chodzenia i jakby to nieciekawie dla niektórych brzmiało, pozwala on wsiąknąć w bardzo niecodzienny klimat. Znajdujemy się w tajemniczym pokoju, jako wybraniec do udziału w eksperymencie, który ma zapobiec końcowi świata. Ten ma nadejść za pół roku. Podczas gdy ludzkość nie ma nadziei, jeden z naukowców twierdzi, że katastrofę da się powstrzymać. Konkretniej – my to zrobimy, badając 50 obiektów, które zostają przeniesione między światami. Wersja demo pozwoli nam zobaczyć 6 pierwszych przedmiotów. Na kolejne 46 musimy poczekać do premiery gry, która jest planowana na 2024 rok (bez konkretnej daty).

Jest rok 1970 i mamy przerąbane. Świat skończy się dokładnie za 6 miesięcy, 14 dni, 2 godziny i 47 sekund z rąk gigantycznych kosmicznych robaków, oficjalnie nazwanych „Mrocznym Doodadem”. Szalejący w kosmosie astralny potwór chce teraz spustoszyć cały nasz Układ Słoneczny! Podczas gdy inni szukają schronienia, jedna odważna osoba nie przyjmie tego na siedząco. Wybitny (szalony) naukowiec, dr Gumphrey Finklestein ujawnił przełomowy eksperyment i Ty zostałeś wybrany, by wziąć w nim udział. „Eksperyment Cudownego Pokoju” wita Cię jako ostatnią nadzieję dla ludzkości. Opis fabuły, fragment informacji prasowej

Gra posiada również ciekawy soundtrack, który deweloper udostępnił do przesłuchania. Możecie go znaleźć tutaj:

