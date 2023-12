Brakuje Wam środków na Steam na zakup gier? Jest teraz świetna okazja, aby doładować konto za darmo. Steam wystartował z dwoma akcjami, gdzie do zgarnięcia są doładowania o wartości 20 dolarów. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków, aby wziąć udział w giveaway.

1x darmowe doładowanie 20& – Noxious Weeds

1. polub

2. Zrób retweet poniższego posta

3. Śledź profil https://twitter.com/SolarEclipse_G

4. Dodaj do listy życzeń „Noxious Weeds” (pokaż dowód w komentarzu na platformie X)

https://store.steampowered.com/app/2429310?utm_source=twitter&utm_campaign=fsg…

5. Zakończenie do 31 grudnia

2x darmowe doładowanie 20& – Noxious Weeds

1. polub

2. Zrób retweet poniższego posta

3. Dodaj do listy życzeń „”The Last Flame: Prologue” (pokaż dowód w komentarzu na platformie X)

https://store.steampowered.com/app/2517810/The_Last_Flame_Prologue/?utm_source=TWITTER&utm_campaign=FREEGAMES…

4. Zakończenie do 1 stycznia

To jak, są wśród Was chętni, aby zgarnąć doładowanie? Kilka kliknięć i możecie zgarnąć trochę kasy do portfela Steam. Naprawdę warto!