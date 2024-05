Conscript to nowa gra od studia Catchweight, której wydaniem zajmie się sławne Team17. Tytuł powstaje na komputery PC oraz konsole PS5, PS4, Nintendo Switch oraz Xbox Series i Xbox One. Kto nie może się doczekać, może dzisiaj pobrać za darmo wersję demo ze Steam. A warto, ponieważ w tej pikselowej produkcji klimat niepokoju aż klei się do klawiatury.

Steam z nadchodzącą nowością do sprawdzenia za darmo

Twórcy gry tłumaczą, że Conscript zabiera graczy w głąb okopów I wojny światowej, oferując przeżycie typu survival horror inspirowane klasyką gatunku. Akcja rozgrywa się podczas bitwy pod Verdun w 1916 roku, a my wcielamy się w samotnego francuskiego żołnierza poszukującego swojego zaginionego brata.

Conscript oferuje wiele zakończeń, różnorodną broń białą i palną z czasów I wojny światowej oraz wiele sekretów do odblokowania. To, co szczególnie zwróciło moja uwagę podczas oglądania nowego trailera, to fenomenalny dźwięk. Sama grafika w konwencji pixel art oczywiście też daje radę, ale to co słyszymy, stanowi o prawdziwym klimacie gry. Z pewnością warto zagrać demo z podłączonymi słuchawkami.

Premiera pełnej wersji gry ma nastąpić w 2024 roku. Wersje konsolowe doczekają się również wydań pudełkowych.

Źródło: Steam