Marzy wam się kolorowy Steam Deck? Nic nie jest niemożliwe

Steam Deck będzie w momencie premiery dostępny wyłącznie w kolorze czarnym. Ale później może być ciekawiej.

Sprzęt od Valve jest z wiadomych przyczyn porównywany ze Switchem. Zestawienia dotyczą głównie specyfikacji – wszak liczy się wnętrze. Ale co z wyglądem? Nintendo oferuje kilka pastelowych wersji swojej konsoli. Valve nie chce pozostać w tyle w tym temacie. Jeśli nie podoba wam się zaprezentowany niedawno czarny Steam Deck, to producent ma dla was dobrą wiadomość.

Redaktorzy PCGamer.com wydusili z projektantów systemu konkrety w kwestii planowanych wariantów kolorystycznych. Tucker Spofford i Greg Coomer wyjawili, że trwają debaty na ten temat. Dyskusje dotyczą między innymi tego, ile wersji ma trafić do sprzedaży. Jak zdradza jeden z designerów, mówi się nawet o wielu kolorach.

Nie wiadomo, czy chodzi tu o dostępność wielu wariantów, czy o multikolorowe wydanie jednego urządzenia. Faktem jest, że projektanci dostrzegają w temacie wyglądu Steam Decka spory potencjał. Jak mówi Greg Coomer:

W przyszłości można zdziałać dużo w tej kwestii. Jeśli projekt okaże się takim sukcesem, jak się tego spodziewamy, to jest naprawdę masa możliwości do wykorzystania.

Istotnie, fajnie byłoby mieć parę opcji do wyboru. Niemniej na razie wystarczyłoby, by wszystko działało tak, jak trzeba – i by urządzenie sprostało wymaganiom użytkowników. A wtedy na pewno znajdą się chętni na zakup – chyba nawet jeśli mieliby kupić Steam Decka bez żadnej obudowy.