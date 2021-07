Oto Steam Deck – kandydat do miana pogromcy Switcha. Znamy cenę, specyfikację i datę premiery

Dosłownie znikąd pojawił się Steam Deck – nowa, hybrydowa konsola, która może zrewolucjonizować rynek gamingowy. Śmiało można mówić, że jest to odpowiedź Valve na sprzęt od Nintendo.

O steamowej konsoli mówiło się już swego czasu, a dziś w końcu dostaliśmy pierwsze, oficjalne szczegóły. Steam Deck zapowiada się na naprawdę solidny kawał sprzętu. Porównania do Pstryczka od Big N nie są bezpodstawne, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wieloma podobieństwami.

Czym jest Steam Deck?

Sami twórcy nazywają go handheldowym, gamingowym komputerem i trudno się z tym nie zgodzić. To maszyna oparta specjalną wersję SteamOS, do której zaimplementowano sporo pomysłów z poprzednich sprzętów Valve. Uruchomimy na niej gry ze Steam i nie tylko. Podobnie jak Nintendo Switch, urządzenie będziemy mogli podłączyć do telewizora lub monitora przy pomocy specjalnego Docka. Ten ma być sprzedawany osobno, ale twórcy zapewniają, że większość docków USB C od zewnętrznych firm powinna również zadziałać. Oprócz tego „Switch od Gabena” wspiera także klawiaturę i myszkę oraz inne, zewnętrzne kontrolery.

W mojej opinii inżynierowie pracujący nad konsolą solidnie odrobili zadanie domowe, ponieważ mamy do czynienia z naprawdę przemyślaną konstrukcją i z dobrze dobraną specyfikacją. Oto najważniejsze cechy urządzenia:

AMD APU

CPU: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (do 448 GFlops FP32)

GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (do 1.6 TFlops FP32)

APU power: 4-15W

16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s)

64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1)

256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

512 GB high-speed NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

7″ ekran LCD 1280 x 800 (16:10) 60 Hz

Bluetooth 5.0 (wsparcie dla kontrolerów, akcesoriów i sprzętów audio)

Wifi: Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz and 5GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Zasilanie: 45W USB Type-C PD3.0

Slot na kartę microSD.

Premierę konsoli przewidziano na grudzień 2021 roku. Co ciekawe, do sprzedaży trafią łącznie 3 różne modele konsoli. Te będą się różnić odpowiednio ceną, pojemnością, a także prędkością wewnętrznych pamięci. Najdroższy model zapewni także specjalne szkło na ekranie, które lepiej sprawdzi się w nasłonecznionych miejscach. Pre-ordery na Steam Deck będzie można składać od jutra na tej stronie.