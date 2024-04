Grajcie za darmo na Steam. Dwa świetne tytuły

Raz na jakiś czas na Steam pojawi się jakaś kompletnie darmowa perełka albo nagły hit, który rozdawany był również bez żadnych opłat. Częściej jednak producenci i wydawcy decydują się umożliwić granie użytkownikom platformy w swoje wybrane tytuły przez określony czas.

Weekend z grami za darmo na Steam

Tym razem na ten krok zdecydowali się twórcy Hearts of Iron IV i Ark: Survival Ascended. Fani strategii, myślenia i taktyki z pewnością kojarzą pierwszy z tych tytułów. Mówimy przecież o uznanej i cenionej strategii osadzonej w realiach II wojny światowej. Graczom przyjdzie wcielić się w przywódcę wybranego narodu i dążyć do ekspansji, a przede wszystkim – przetrwania.

Z kolei Ark to równie znana gra, ale tym razem fanom survivali. Futurystyczna gra o przetrwaniu w świecie dinozaurów zebrała mnóstwo entuzjastów, a Survival Ascended jest jej nowym wymiarem. Deweloperzy w ten sposób przedstawiają remaster gry na Unreal Engine 5, z pełnymi dobrodziejstwami tego silnika.

Obydwa tytuły dostępne są do ogrywania na platformie Steam. Darmowy weekend trwa do poniedziałku, 8 kwietnia 2024 roku, do godziny 19:00. Jeśli kuszą Was te gry na stałe, możecie również dostać je w niższej cenie.

Źródło: Steam