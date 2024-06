Na Steam pobierzemy nowe 4 gry za darmo (12 czerwca)

Gry za darmo na Steam to popularny wśród graczy temat i nic dziwnego, skoro często można zdobyć w ten sposób ciekawe gry niezależne. Dzisiaj podrzucamy Wam cztery nowe tytuły, które niedawno zadebiutowały na platformie Valve. Może nie jest on tak imponujący jak ostatni zrzut “darmoszek”, gdzie nadal możemy zdobyć za free m.in. fajną grę z wikingami, ale nie ma co wybrzydzać. W końcu 0 zł to dobra cena.

Nowe gry za darmo na Steam. Tym razem przede wszystkim strategicznie

Jak wspomniałem, do zgarnięcia są cztery produkcje. Tym razem to malutkie tytuły, z czego najbardziej przypadł mi do gustu ten z krasnoludami. Mowa o tytule dWARf, będącym lokalną gra wieloosobową PvP, w której możesz zmierzyć się ze znajomymi na pięciu małych arenach z różnymi wyzwaniami. Konkurencje są różne. raz biegamy jak szaleni w obie strony z kuflem, aby napełnić beczki pienistym, żółtym płynem. Innym razem walczymy o ostatni kawałek kiełbasy w tawernie, by później gonić kaczki w podziemnym jeziorze.

Pozostałe tytuły to coś dla osób lubujących się w strategiach oraz RPG. Trojan to turowa strategia oparta na bitwach przypominających szachy. Kolejne mapy są generowane losowo, a my musimy tak przewidzieć ruchy przeciwnika, by zdobyć zwycięstwo.

Następnie mamy do pobrania za darmo Myth Matrix, czyli kolejną strategię turową, tyle że w formie gry bitewnej z kartami.

Na koniec Never Ending Dungeon. Jest to w zasadzie oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, usprawniające przygotowanie gier TTRPG (stołowa gra fabularna). Umożliwia Mistrzom Gry tworzenie gotowych przygód, wraz z mapami, postaciami niezależnymi i skarbami. Możemy oczywiście zagrać w wygenerowaną przygodę.

