Starfield na Xbox Series S działa w 120 klatkach. Jak to możliwe?

Konsola Xbox Series S to najsłabszy sprzęt obecnej generacji, który łapie zadyszkę przy wielu tytułach. Okazuje się jednak, że sprzęt może uruchomić takiego giganta, jakim jest Starfield i to w 120 klatkach na sekundę. To kilkukrotnie więcej, niż do tej pory. Jakim cudem udało się osiągnąć aż taką wydajność? Niezbędne okazały się być stosowne cięcia.