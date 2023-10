Nawigacja w Starfield może być trudna. Wszechświat jest ogromny, a my nie do końca wiemy, które gwiazdy i układy pokazują nam się na ekranie. Właśnie powstał mod, który naprawia ten problem. Teraz już zawsze będziemy wiedzieć, dokąd podróżujemy. Szkoda, że poprawa funkcjonalności nie została zawarta w oryginalnej grze.

Starfield z bardzo ważną modyfikacją. Chodzi o nazwy

Jak podróżuje wam się w świecie Starfield? Lepszym byłoby jednak użycie nazwy wszechświat, bo dostępne są planety, komety i gwiazdy. Tak czy inaczej, nawigowanie po mapie jest w grze całkiem trudne. Głównie za sprawą wyświetlania nazw, które niekiedy nie są widoczne. Patrzymy na mapę, szukamy dłuższą chwilę interesującego układu i nic. Nie możemy go za żadne skarby znaleźć. Jak poradzić sobie z takim problemem? Z pomocą przychodzi modyfikacja.

Jest nią niewielki mod, który odkrywa przed nami nazwy planet itp. na mapie. To nie tak, że gracze muszą je odblokowywać, chodzi po prostu o niezbyt dobrze przemyślany interfejs. Modyfikacja jest dostępna dla graczy na PC i bezsprzecznie ułatwia poruszanie się po wszechświecie gry. Trzeba przyznać, że o ile sama gra jest gigantyczna i złożona, to menu i interfejs nie należą do najlepiej przemyślanych. Ten fanowski dodatek nieco poprawia sytuację.

Modyfikacja do Starfield waży mniej niż 100 kilobajtów i jest do pobrania ze strony NexusMods. Jak przyznał twórca, mogą występować okazjonalne błędy z nakładaniem się nazw. Dodatek jest nieustannie poprawiany i rozwijany, dlatego niedługo na pewno nie będą występować żadne problemy. Warto go zainstalować i ułatwić sobie rozgrywkę w prosty sposób, choć można by oczekiwać, że taka funkcja będzie dostępna w grze od początku.

Przypominamy, że premiera tegorocznego hitu Bethesdy miała miejsce 6 września 2023 roku. Gra wyszła na PC i konsole Xbox Series X|S. Tytuł jest dostępny w abonamencie Xbox Game Pass, dlatego posiadacze usługi mogą go ograć zarówno na PC, jak i na konsolach Microsoftu. Mieliście już okazję go przetestować? Jeżeli nadal się wahacie, to zapraszamy do recenzji.