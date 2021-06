Sklepy ujawniły datę premiery next-genowego Star Wars Jedi: Fallen Order

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wygląda na to, że poznaliśmy datę premiery Star Wars Jedi: Fallen Order na next-genach. Sklepy z całego świata ujawniły konkretny termin.

Star Wars od Respawn Entertainment otrzymało już aktualizację na PS5 i Xbox Series. Mimo to, nie był to w pełni next-genowy patch, a jedynie coś w rodzaju szybkiego ulepszenia. Prawdziwa wersja na nową generację konsol ma się ukazać szybciej, niż się spodziewaliśmy.

Jak zauważył jeden z użytkowników Reddita, sklepy z całego świata mogły ujawnić datę premiery gry. Wielu sprzedawców podaje na swojej stronie, że Star Wars Jedi: Fallen Order zadebiutuje na PS5 i Xbox Series już 11 czerwca. Oznaczałoby to, że premiery raczej nie poprzedzi już żadna większa zapowiedź czy pokaz nowości.

Wygląda na to, że EA ponownie postawiło na taką samą strategię, jak przy wspomnianej wcześniej aktualizacji. Wydawca może po prostu wrzucić patcha na next-geny bez żadnego ostrzeżenia. Warto trzymać rękę na pulsie.

Póki co nie ujawniono żadnych konkretów na temat aktualizacji. Wiemy tylko, że będzie ona w pełni darmowa dla posiadaczy gry na PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli kupiliście już grę i chcecie ją sobie powtórzyć na którejś z nowszych konsol, nie wydacie na to ani grosza.