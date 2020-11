Star Wars Jedi: Fallen Order to jedna z lepszych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tytuł ten już niedługo trafi do abonamentu EA Play.

Fallen Order zostało bardzo ciepło przyjęte przez graczy i fanów Gwiezdnych Wojen. Produkcja błyszczała w kwestii rozgrywki i oprawy, a dodatkowo dobrze wpasowała się w filmowe uniwersum.

W ostatniej zapowiedzi zmian w Xbox Game Pass mogliśmy zauważyć pewną interesującą wzmiankę sugerującą, że do usługi może trafić wspomniany wyżej tytuł. Plotki się potwierdziły.

EA Games zapowiedziało, że Star Wars Jedi: Fallen Order trafi do abonamentu EA Play już 10 listopada. Oznacza to, że gra trafi też do abonentów Xbox Game Pass, który oficjalnie połączył się z usługą EA.

Udostępnienie tej gry w ramach jednej z subskrypcji było jedynie kwestią czasu, ale zapowiedź i tak cieszy. To zdecydowanie jedna z lepszych gier akcji ostatnich lat i jeśli jeszcze nie mieliście okazji w nią zagrać, to warto się skusić.

Fallen Order przypomina połączenie Star Wars: The Force Unleashed z Uncharted i trzeba przyznać, że połączenie to wypada doskonale. Gra zebrała wysokie noty od recenzentów, a i gracze nie pozostali jej dłużni.

W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się zapowiedzi kontynuacji Fallen Order. EA Games otrzymało najlepsze świadectwo tego, że gry single-player wciąż mają rację bytu w dzisiejszych czasach. To chyba pierwszy od czasu Dragon Age: Inquisition tytuł ze stajni EA, który faktycznie dorównuje innym produkcjom przeznaczonym dla jednego gracza.

