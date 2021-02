Stadia zamyka wewnętrzne studia. Google stawia na dystrybucję chmury

Google Stadia nieco zmienia sposób działania. Studia opracowujące gry na platformę zostały zamknięte, co wpłynęło na wielu deweloperów.

Gamingowa chmura od Google cieszy się umiarkowaną popularnością. Usługa konkuruje z xCloud i GeForce NOW i choć miała bardzo trudne początki, to z czasem zachęciła do siebie sporo graczy.

Wygląda jednak na to, że rynek zweryfikował dotychczasowe podejście Google do swojej chmury. Firma ogłosiła, że zmienia dotychczasowy sposób działania i zamyka swoje studia zlokalizowane w Montrealu i Los Angeles.

Serwis Kotaku donosi, że decyzja wpłynie na około 150 zatrudnionych deweloperów. Google zapewnia jednak, że poszuka im zatrudnienia w innych sektorach korporacji.

Co dalej? Cóż, Google planuje od teraz po prostu dostarczać technologię Stadii do deweloperów i dalej rozwijać platformę.

W 2021 roku zwiększamy nasze wysiłki, aby pomóc twórcom gier i wydawcom w korzystaniu z naszej technologii platformowej i dostarczaniu gier bezpośrednio do swoich graczy. Widzimy istotną okazję do współpracy z partnerami poszukującymi rozwiązania do gier opartego na zaawansowanej infrastrukturze technicznej i narzędziach Stadii. Uważamy, że jest to najlepsza droga do przekształcenia Stadii w długoterminowy, zrównoważony biznes, który pomoże rozwijać branżę. Czytamy w ogłoszeniu Google

Jednym z natychmiastowo zauważalnych skutków decyzji firmy jest odejście Jade Raymond, która odpowiada chociażby za rozwój serii Assassin’s Creed w Ubisoft. Nie wiadomo, do którego studia lub firmy przeniesie się Raymond.

Podsumowanie oferty i informacji o Google Stadia znajdziecie w tym artykule.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.