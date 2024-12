Tryb multiplayer w Spider-Man Remastered wygląda coraz lepiej

Trwają prace nad modyfikacją, która ma na celu dodanie funkcji rozgrywki wieloosobowej do gry Marvel’s Spider-Man Remastered na PC. Chociaż twórcy nie ukończyli jeszcze modyfikacji, to ta już teraz wygląda zaskakująco dobrze. O ile oryginał nie posiadał funkcji zabawy po sieci, niedługo będziemy mogli pobawić się wspólnie ze znajomymi.

Tryb mulitplayer w Spider-Man Remastered coraz bliżej

Wydanie gry na PC niemal zawsze równa się wysypowi modów i dodatków do gry, które tworzą najbardziej zaangażowani fani. Nie inaczej było i jest w przypadku gry Spider-Man Remastered. Świetnie przygotowany port zyskał sympatię fanów i uznanie, które teraz przekłada się na nową, nieoficjalną zawartość. Dla przykładu grupa moderów opracowuje właśnie autorski tryb multiplayer do gry. Ta oryginalnie nie posiada funkcji grania przez sieć, jednak wkrótce to się i tak zmieni.

W sieci pojawił się zwiastun modyfikacji, który przy okazji prezentuje walory rozgrywki w nowym trybie:

Zobacz też: Najdziwniejsze akcesoria PlayStation. Niektóre to kompletna głupota

Mod jest przygotowywany od sierpnia 2024 roku, ale nadal nie posiada oficjalnej daty wydania. Sądząc po postępach prac możemy oczekiwać, że będzie dostępny już niedługo. Na razie gracze będą mogli wspólnie eksplorować Nowy Jork i wziąć udział w niektórych zadaniach. Nie przewidziano (póki co) trybu PvP. Niewykluczone, że ten zostanie dodany w przyszłości.

Źródło: mp1st.com