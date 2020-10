Opublikowano nowe, świetne ujęcie ze Spider-Man: Miles Morales. Świeża gra Insomniac Games wygląda olśniewająco i debiutuje już niedługo.

Nowe wcielenie Spier-Mana to chyba najbardziej reklamowana gra nadchodząca na PlayStation 5. Miles Morales pojawia się w sieci na fragmentach rozgrywki, zwiastunach i ogromie zrzutów ekranu.

Wirtualna wersja fikcyjnego magazynu Daily Bugle zawiera świeżutkie ujęcia z gry. Możemy na nich ujrzeć kilka pokazanych wcześniej kostiumów, doskonale znane fanom lokacje i sporo ładnych, interesujących scenek.

Dodatkowo jeden z poniższych materiałów przedstawia rozmowę z oryginalnym Spider-Manem. Wygląda na to, że Miles będzie aktywnie współpracował z Peterem Parkerem i kto wie, może czeka ich kilka wspólnych misji?

Na pierwszy rzut oka widać postęp w kwestii oprawy. Lokacje prezentują się bardziej szczegółowo względem oryginalnego Marvel’s Spider-Man, a oświetlenie naprawdę robi wrażenie.

Choć Miles Morales nie jest bezpośrednią kontynuacją przygód Petera Parkera, to sam Miles jest bardzo lubiany przez fanów. Zmiana postaci zagwarantuje grze mały powiew świeżości, choć raczej nie możemy liczyć na większą rewolucję w samej rozgrywce. To wciąż będzie ten sam Spider-Man, który doczeka się kilku nowych mocy i animacji. Ale czy to źle?

Miles Morales pojawi się na rynku wraz ze światową premierą PlayStation 5, czyli 10 listopada. Gra będzie dostępna na PS4 i PS5.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.