Spider-Man: Miles Morales otrzyma pokaźną łatkę w dniu premiery. Osoby z wolnym łączem sieciowym będą musiały trochę poczekać przed uruchomieniem gry.

Premierowe aktualizacje nowych gier to nic nowego, ale też zdecydowanie nic przyjemnego. Deweloperzy często poprawiają swoje produkcje po rozesłaniu gier do tłoczni i osoby decydujące się na fizyczne wydania gier muszą liczyć się z koniecznością pobrania dodatkowych plików.

Day One Patch nie ominie też Spider-Man: Miles Morales. Na stronie OrbisPatches pojawiły się dane o aktualizacji do nowego Spider Mana. Łatka waży niecałe 10GB, czyli całkiem sporo. Co prawda nie ma ona startu do aktualizacji chociażby Call of Duty: Modern Warfare, ale wciąż może irytować rozmiarem.

W łatce zanumerowanej 01.01 najpewniej znajdą się poprawki błędów i pomniejsze zmiany w kodzie gry. Warto wspomnieć, że nie jest to ostateczny rozmiar łatki, bo wciąż może ona ulec powiększeniu. Insomniac z pewnością chcą maksymalnie dopracować swój produkt i nie zdziwię się, jeśli patch zajmie nieco więcej miejsca na dysku.

Oczekiwania wobec gry są dość wysokie i nic dziwnego, że twórcy dopieszczają swój produkt tak bardzo, jak to tylko możliwe. Wiele wskazuje na to, że Miles Morales dorówna swojemu poprzednikowi.

Produkcja trafi w ręce graczy 12 listopada, czyli wraz z PlayStation 5. Dotyczy to oczywiście wersji na PS4, bowiem nowa generacja konsol ukaże się w Polsce dopiero 19 listopada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.