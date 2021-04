Polska strona Sony przypadkiem zapowiedziała filmy w ramach PS Plus

Sony najpewniej już niebawem zdradzi nam informacje na temat poszerzenie swojej usługi PS Plus o kolejną zawartość. Do oferty gier miałyby dołączyć filmy i niewykluczone, że również seriale. O przecieku dowiadujemy się z polskiej strony właściciela marki PlayStation.

Sony ostatnimi czasy ma powody do zmartwień względem poczynań swojej konkurencji. Microsoft cały czas poszerza zakres możliwości swoich abonamentów, pozostawiając przy tym rywali daleko w tyle. Wszystko wskazuje na to, że już zaraz sytuacja może się zmienić. Przez przypadek polska strona Sony podzieliła się czymś, co miało na pewno zostać niespodzianką.

Sony niechcący informuje o PlayStation Plus Video Pass

Jak widać na poniższym screenie, przez krótki okres czasu dzisiaj mogliśmy zaobserwować ciekawą ofertę na polskiej stronie Sony. Dowiadujemy się z niego wielu ciekawych informacji na temat rozszerzenia usługi PS Plus.

Wszystko wskazuje na to, że byłoby to rozszerzenie obecnego abonamentu, dzięki któremu moglibyśmy w przyszłości obejrzeć kolejne produkcje filmowe. Warto zauważyć, że start usługi jest zaplanowany na jutro.

Oprócz tego możemy zaobserwować reklamę paru pozycji filmowych. Każdą z nich wyprodukowało Sony. Czy oznacza to, że tylko takie treści byśmy dostawali? Lepiej poczekajmy z takimi wnioskami na oficjalne informacje, byśmy mogli być tego pewni. Wnioskując po wspomnianej dacie, Sony powinno odnieść się do całej sprawy dosłownie w ciągu paru godzin.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.