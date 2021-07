Dzięki patentowi Sony wyrzucicie z sesji innych graczy. Jeśli zapłacicie

Sony zarejestrowało nowy patent, który pozwoliłby widzom usuwać z gry osoby przeszkadzające w zabawie. Sęk w tym, że byłaby to usługa płatna.

Japończycy co jakiś czas rejestrują przeróżne patenty dotyczące gier i sprzętu. Jeden z najnowszych projektów wzbudza szczególne oburzenie.

Zgodnie z dokumentami, które możemy znaleźć pod tym adresem, podczas danej sesji online widzowie drogą głosowania mogliby pozbywać się graczy, którzy w jakiś sposób przeszkadzają w zabawie: na przykład za sprawą niewłaściwego zachowania lub niesportowej postawy. Niemniej powodem może być też po prostu niechęć widza do oglądania tej konkretnej osoby podczas meczu.

Istotnym jest, że za możliwość oddania głosu zainteresowani musieliby zapłacić prawdziwymi pieniędzmi.

Patent zakłada istnienie trzech opcji zapłaty: zapłacenie pełnej sumy, zapłacenie danego procentu lub uczestnictwo w aukcji, gdzie możliwość wykopania kogoś z rozgrywki nabywa się drogą licytacji. To lepiej pozostawić bez komentarza.

Usunięcie miałoby być tymczasowe bądź permanentne – wyrzucić daną osobę można byłoby z konkretnego meczu/rundy albo całkowicie z gry.

Należy oczywiście pamiętać, że to wszystko to na razie jedynie patent. Możliwe, że zdając sobie sprawę z oburzenia, jakie ów projekt wywołuje, Sony zaniecha wprowadzenia go w życie. Japończycy mieli już parę ciekawszych pomysłów, które ostatecznie nie zostały zrealizowane – więc nie ma powodów do obaw. Przynajmniej nie na tym etapie.