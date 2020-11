Sony ma co świętować. Osiem gier ekskluzywnych nominowanych w GJA 2020

Sony ma liczne powody do radości. Osiem tytułów ekskluzywnych na konsole PlayStation zostało nominowanych do Golden Joystick Awards.

Zbliża się tegoroczna gala Golden Joystick Awards. Jak co roku będzie to pole zmagań o wiele istotnych nagród, które pozwolą na wyróżnienie gier najlepszych w swojej kategorii.

Szczególnie Sony może już zacierać ręce, bowiem spora część z nominowanych gier to konsolowe tytuły ekskluzywne Japończyków. Jest ich aż osiem i istnieje spora szansa na to, że to właśnie PlayStation całkowicie zdominuje galę.

Gry nominowane do Golden Joystick Awards 2020. Tytuły ekskluzywne na konsolę Sony zostały wyróżnione:

Crusader Kings III

Animal Crossing New Horizons

Death Stranding

Hades

Ori and the Will of the Wisps

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Genshin Impact

Demon’s Souls

F1 2020

Factorio

Ghost of Tsushima

Yakuza: Like a Dragon

The Last of Us Part 2

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Half-Life: Alyx

Assassin’s Creed Valhalla

Spelunky 2

Microsoft Flight Simulator 2020

Fall Guys

Większość z powyższych tytułów jest jedynie czasowo ekskluzywna, ale nadal zdobycie kilku nagród będzie miłym ukoronowaniem Sony w ósmej generacji konsol.

Możecie wziąć udział w głosowaniu w tym miejscu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się już 24 listopada.

