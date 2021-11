Możecie rzucać czary w Skyrim za pomocą własnych myśli. Powstał rewolucyjny mod

To chyba najbardziej kompleksowy „symulator maga”, jaki kiedykolwiek mógłby powstać. W Skyrim możemy rzucać czary za pomocą własnych myśli.

Nie mogę ukrywać, że brzmi to wszystko genialnie, jednak jest pewien szkopuł – potrzebujemy paru drogich sprzętów.

Poczujesz się jak prawdziwy czarodziej w Skyrim

Valve od lat zapowiada, że dłubie nad prawdziwym, rewolucyjnym interfejsem mózg-komputer. Nad podobnym urządzeniem pracuje także firma Elona Muska. Problem w tym, że wszystko to najpewniej będzie bardzo kosztownym, niedostępnym przez wiele lat dla szarego człowieka sprzętem.

Dlatego też jeden z fanów TES V: Skyrim w wersji na VR zdecydował się wykorzystać powszechnie dostępne urządzenia, aby dostarczyć nam najbardziej immersyjny „symulator maga” jaki kiedykolwiek powstał. To także najpewniej pierwszy mod do gry VR, który jest swego rodzaju interfejsem mózg-komputer.

Zacznijmy jednak od początku. Za powstanie moda „Real Virtual Magic” odpowiada YouTuber, który na co dzień jest neurobiologiem na Technische Universität Berlin. Zajmuje się przede wszystkim falami mózgowymi i jego zachowaniem w przestrzeni VR. Jest również entuzjastą gier od Bethesdy, dlatego też połączyć przyjemne z pożytecznym i opracował genialnego moda.

Skup się na magii!

Dzięki niemu możemy dosłownie „być” magiem. W różnych książkach fantasy dotyczących magii wiele stron poświęconych jest temu, że prawdziwy czarodziej musi mieć czysty umysł. Musi umieć się skupić, aby wykrzesać z siebie „manę” i rzucać potężne zaklęcia. Ta swoista „medytacja” jest od teraz dostępna dla każdego gracza Skyrim VR. Musimy dosłownie skupić się, aby regenerować manę. Im bardziej skupimy się na rzucaniu czarów – tym będą one potężniejsze.

Niestety, jest parę „ale”. Nowe narzędzie potrzebuje do działania nie tylko headsetu VR i samej gry, ale też urządzenia Muse 2 albo Muse S. Jest to opaska na głowę, która docelowo ma pomagać w medytacji. Bez problemu mieści się jednak pod zestaw VR, dzięki czemu cały komplet przypomina interfejs mózg-komputer. Jest to imponujące dokonanie, tym bardziej że odpowiada za nie jeden naukowiec. Moda znajdziecie pod tym linkiem.