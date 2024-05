Możecie sprawdzić Skull and Bones za darmo – i to przez cały tydzień!

Co powiecie na darmową rozgrywkę w Skull and Bones? Tytuł Ubisoftu miał rzekomo należeć do segmentu AAAA, a już niedługo możliwe będzie rozpoczęcie darmowej rozgrywki w ramach specjalnego wydarzenia. Co ciekawe, dostępne mają być absolutnie wszystkie elementy gry, również z tymi dotyczącymi wątku fabularnego. Okres darmowych testów wiąże się z nowym sezonem rozgrywki.