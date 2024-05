Nowy DOOM w klimacie średniowiecza. Xbox szykuje coś pięknego

DOOM: The Dark Ages to rzekomo najnowsza część uwielbianej serii FPS-ów, która tym razem zabierze nas w przeszłość. Pokaz już niebawem!

Reboot DOOM-a okazał się wspaniałym FPS-em, a zarazem dynamiczną przygodę, której nie miałem dość przez kilkadziesiąt godzin. Teraz jednak, już długo po wydaniu Eternal, znów zapragnąłem masakrować demony w rytm metalu. Jeśli czujecie podobny niedostatek, to mam dla Was dobrą wiadomość.

DOOM: The Dark Ages, czyli “Armia Ciemności” dla DOOM-a

Już jakiś czas temu pisaliśmy, że wedle najnowszych plotek, Microsoftu szykuje sporo oczekiwanych zapowiedzi, a jedną z nich ma być nowy DOOM. Seria powraca, o czym zresztą widzieliśmy od wycieku Bethesdy. To właśnie tam pojawił się tajemniczy projekt “Year Zero”. Niedawno id Software zastrzegło również jednoznacznie kojarzony się z cyklem znak handlowy “IDKFA”.

Teraz na łamach Insider-Gaming Tom Henderson bezpośrednio potwierdza plotki o powrocie kultowej marki. Z tym twistem, że projekt ma zabrać nas do średniowiecza i nazywać się “DOOM: The Dark Ages”. Więcej szczegółów nie jest znanych, ale spodziewamy się, że trafimy tym razem do wcześniejszych czasów. Być może poznamy “origin story” Doomslayera. To wszystko ma sens, skoro nawet id Software przy wydaniu Eternal mówiło, że jest to ich “Martwe Zło 2”, co przekładając na język serii horrorów, oznacza podróż w czasy średniowieczne (“Armia Ciemności”) w następnej odsłonie.

Projekt ma powstawać od około 4 lat, ale nie wiadomo i nic więcej. Tyle że zobaczymy go w akcji już 9 czerwca 2024 roku. Na tym samym wydarzeniu Microsoft chce pokazać nową grę Indiana Jones, Avowed, Gears 6, State of Decay 3, Perfect Dark i najnowsze Call of Duty: Black Ops 6.

Źródło: Insider Gaming