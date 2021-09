Składał ten komputer przez 850 godzin. Po prostu istne dzieło sztuki

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Komputer dla gracza niekoniecznie musi być po prostu nudną, stojącą w pokoju maszyną. Omawiany w tekście sprzęt to tylko potwierdza. Zobaczcie przepiękną maszynę autorstwa mistrza swego fachu.

Ten niesamowity projekt nosi nazwę „Następca Qin” i odpowiada za niego nie kto inny jak sam Ali Abbas znany pod pseudonimem The Cre8or. Mężczyzna od lat zajmuje się tworzeniem niestandardowych casemodów. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia jego pracy, którą wygrał kolejny raz niemiecki konkurs The DCMM w kategorii Casemod i Casecon.

Ali Abbas schował wewnątrz RTX-a 3070 w wersji Founders Edition. Warto wspomnieć, że do stworzenia tego builda wykorzystano blisko 6 000 elementów i poświęcono na niego aż 850 godzin. Moim zdaniem zdecydowanie się to opłacało, ponieważ efekt końcowy powala na kolana.

Przywiązanie do detali robi ogromne wrażenie. Całość przypomina przepiękny, chiński pałac. Gdzie oko się nie posunie, tam widać kolejne szczegóły. Co ciekawe, przy pierwszym spojrzeniu nie widać kompletnie, że to komputer dla gracza. Wystarczy się jednak przypatrzeć, aby odnaleźć wewnątrz schowane podzespoły.

