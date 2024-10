Za nami playtesty gry skate., czyli nowej odsłony kultowej serii gier o deskorolkach. W sieci pojawiło się wideo pozwalające zajrzec nam za kulisy przedpremierowych testów. Chociaż do wydania gry minie jeszcze trochę czasu, to niektórzy gracze mogli już samodzielnie sprawdzić, w jakiej kondycji jest produkcja od studia Full Circle.

Nadchodzi nowy skate! Za nami playtest

EA wreszcie poszło po rozum do głowy i pozwoliło na powstanie serii skate ze zmarłych. Nadchodząca gra to reboot, który ma pozwolić wkroczyć marce do zupełnie nowej ery gamingu. Ostatni tytuł został wydany jeszcze w czasach PS3 i Xbox 360, a teraz czeka nas nowa gra, która pojawi się na pecetach, Xbox Series X|S i PS5.

Za nami playtesty, w których wzięła udział wąska grupa graczy. Jak to wyglądało? Zobaczcie sami:

Co jeszcze warto wiedzieć o nowej odsłonie serii Skate? Ta powracająca po dekadzie marka dość mocno zmieni swoje oblicze. Już we wcześniejszych publikacjach twórcy opowiadali o tym, jaki nacisk zostanie postawiony na motyw “lifestyle’u”, czyli wszelkiej maści customizacji i innych rzeczy, w które zaopatrzymy naszego skatera. Co ważne, tytuł będzie darmowy! W grę zagramy bez opłat, a pieniądze wydamy natomiast na elementy kosmetyczne. Wśród nich znajdziemy sporo ciuchów i akcesoriów znanych producentów.

Źródło: YouTube