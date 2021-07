Czekasz na Skate 4? EA ma dla Ciebie jedną złą i jedną dobrą wiadomość

EA postanowiło przypomnieć graczom o Skate 4. Gra nie pojawi się na EA Play Live, ale za to twórcy mają coś do zaprezentowania jeszcze dziś.

Konferencja EA Play Live odbędzie się już 22 lipca i nie wszyscy będą z niej zadowoleni. Niedawno ogłoszono, że nie pojawią się na niej gry Star Wars, a dodatkowo wiemy, że BioWare również nie planuje pokazać na niej niczego nowego.

Podobnie będzie ze Skate 4. Gra nie pojawi się na EA Play Live, ale twórcy mają niespodziankę. Już dziś – zapewne wieczorem – zobaczymy „coś” związanego z grą.

Co porabialiśmy? Cóż, założyliśmy w styczniu zupełnie nowe studio, zgarnęliśmy paru super utalentowanych ludzi i pracowaliśmy ciężko nad nową grą. Wiemy, że wielu z Was liczyło, że zobaczycie coś od nas w tym tygodniu, ale nie jesteśmy na to jeszcze gotowi i nie będziemy częścią czwartkowego EA Play Live. Jest wcześnie, jesteśmy zaangażowani w tę pracę i chcemy zrobić wszystko dobrze, co oznacza, ze zajmie to trochę czasu.

Naszym głównym celem jest tego nie popsuć. Dla Was, dla nas… dla Skate. Jednakże nie możemy się doczekać, aby czymś się z Wami jutro (tj. 19 lipca – red. ) podzielić.

– czytamy w ogłoszeniu twórców