Skasowany remaster GoldenEye 007 na materiale z rozgrywki

Anulowany remaster GoldenEye 007 pojawił się w sieci. Gra miała pierwotnie ukazać się na Xbox 360, jednak została skasowana przez wydawcę.

Mogłoby się wydawać, że żyjemy w erze remasterów i odświeżenia klasycznych produkcji są dziełem naszych czasów. W rzeczywistości odnawianie starszych gier było standardem już półtorej dekady temu.

W 2008 roku za pośrednictwem jednego z magazynów ujawniono remaster kultowego GoldenEye 007 w wersji na Xbox 360. Gra miała zadebiutować tylko cyfrowo i była już w bardzo zaawansowanym stadium rozwoju. Deweloperzy natknęli się jednak na przykre komplikacje.

Kompozytor pracujący nad oryginalnym tytułem zdradził, co spowodowało ostateczne zamknięcie projektu.

Głównym powodem, dla którego to się nie udało był fakt, że było zbyt wielu interesariuszy. Microsoft, Nintendo i EON nigdy nie zgodziliby się na warunki, a to jeszcze zanim zaczniesz rozważać namówienie wszystkich oryginalnych aktorów filmowych, by zgodzili się na ponowne wykorzystanie ich wizerunku.

Skomentował Grant Kirkhope dla VideoGamesChronicle