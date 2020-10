Bardzo smutna wiadomość dla fanów horrorów. Konami zapowiedziało, że grywalny teaser Silent Hills nie będzie działał na PlayStation 5.

Wiemy już praktycznie wszystko o wstecznej kompatybilności na PlayStation 5. Poznaliśmy bardzo krótką listę niewspieranych przez nią tytułów, jednak będzie trzeba do niej dopisać jeszcze jedną, bardzo ważną grę.

Konami potwierdziło, że PT, czyli grywalny teaser skasowanego Silent Hills nie będzie działać na PS5. To ostateczny akt pożegnania z projektem i jednoczesne odebranie nadziei na to, że kiedykolwiek wróci on do życia.

PT zdobyło ogromny rozgłos w momencie swojego wydania i miało ogromny wpływ na to, jak wyglądają dzisiejsze horrory. Co ciekawe, produkcja odcisnęła piętno na rynku w jeszcze inny sposób. Teaser został wycofany z PS Store i dyski twarde zawierające tytuł osiągały astronomiczne kwoty na portalach aukcyjnych. Cóż, czego się nie robi dla ukochanej marki.

Wsteczna kompatybilność pomogłaby zachować pliki gry na nowej generacji. Niestety, wychodzi na to, że będziemy musieli ostatecznie się pożegnać z Silent Hills.

Seria Silent Hill to prawdziwa legenda, która na przestrzeni lat nie tylko straciła na jakości, ale też została sprowadzona do roli marki wykorzystywanej w maszynach hazardowych Konami.

To bardzo przykre, że jedna z najlepszych serii w historii gier wideo skończyła w ten sposób. Wiele osób liczy na to, że prawa do gier zostaną sprzedane i doczekamy się pełnoprawnej kontynuacji, jednak są to tylko plotki.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.