Gracze Silent Hill 2 naprawili ten irytujący element. Wystarczy jeden mod

Przydatny mod do Silent Hill 2 Remake

Nie wiemy dlaczego, ale twórcy z Bloober Team podjęli dość dziwną decyzję. W pecetowej wersji gry Silent Hill 2 Remake przerywniki filmowe mają zablokowany licznik klatek — i to na 30 FPS. O ile takie coś ma sens w przypadku konsol, to decyzja podjęta na PC nie jest zrozumiała. To dość irytujące, zwłaszcza gdy gra działa na waszym sprzęcie znacznie płynniej. Przychodzi czas na przerywnik i spadek. Wszystko przez blokadę założoną przez deweloperów.

Na szczęście ten irytujący problem został rozwiązany, choć nieoficjalnie. Gracze stworzyli modyfikację, która zdejmuje ograniczenie klatek na sekundę w cutscenkach. Po instalacji te będą wyświetlane znacznie płynniej, korzystając z mocy naszego peceta.

Mod pobierzecie z tego miejsca. Instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy wypakować zawartość moda do \SHProto\Binaries\Win64\. I to tyle, wszystko powinno działać bez dodatkowych problemów.

Źródło: dsogaming.com