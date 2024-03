Serial Among Us z nowymi nazwiskami w obsadzie. Kto jeszcze przemówi głosami bohaterów?

W sieci opublikowano właśnie nowe informacje, dotyczące kolejnych aktorów głosowych, mających wystąpić w serialu animowanym Among Us.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że w nadchodzącym serialu animowanym na podstawie sieciowej gry pt. Among Us wystąpią (a właściwie użyczą głósów) takie nazwiska jak Elijah Wood (Zło Wcielone), Randall Park (WandaVision), Yvette Nicole Brown (Community) i Ashley Johnson (Blindspot). Dziś dowiedzieliśmy się, kogo jeszcze usłyszymy w roli kolorowych bohaterów. Będą to Dan Stevens (Downton Abbey), Liv Hewson (Yellowjackets) oraz Kimiko Glenn (Orange Is The New Black). Przypomnijmy, że twórcą animacji jest Owen Dennis, oczywiście przy współpracy z CBS Studios. Prace nad serialem prowadzone są pod czujnym okiem deweloperów z Innersloth, a więc twórców hitowej gry z 2018 roku. Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy produkcja zadebiutuje, ale my już nie możemy się doczekać!

Among Us – historia fenomenu

Among Us stało się jednym z najbardziej porywających i popularnych zjawisk w świecie gier wideo. Gra została wydana w 2018 roku przez studio InnerSloth, ale jej prawdziwy przełom nastąpił w 2020 roku, gdy stała się hitem na platformie streamingowej Twitch oraz w mediach społecznościowych. Fenomen gry Among Us można przypisać kilku czynnikom. Po pierwsze, gra jest łatwa do zrozumienia, ale trudna do opanowania, co przyciąga zarówno doświadczonych graczy, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z grami. Drugim czynnikiem jest jej aspekt społeczny – Among Us to gra wieloosobowa, która promuje interakcję między graczami, zwłaszcza gdy muszą oni podejmować decyzje o tym, komu ufać i kogo oskarżać o zdradę. Ponadto, proste, ale kolorowe grafiki oraz różnorodność dostępnych zadań sprawiają, że gra jest przyjemna wizualnie i oferuje dużo możliwości do eksploracji. Dynamiczna rozgrywka, napięcie i nieprzewidywalność sprawiają, że Among Us wciąga na długie godziny. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji spróbować złapać Impostora, to nie zwlekajcie, ponieważ gra jest naprawdę niedroga (18 zł na Steam), a przede wszystkim warta każdej tej złotówki.

