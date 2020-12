Seria Killzone odchodzi w niepamięć. Sony pominęło gry na swojej stronie

Sony prawdopodobnie ostatecznie potwierdziło, że seria Killzone przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. Nowa strona producenta nie wspomina o grach.

Strzelanki od Guerilla Games były kiedyś stawiane na równi z konkurencyjnymi propozycjami i nie ma w tym nic dziwnego. Pierwsze dwie części Killzone były bardzo dobrymi grami, choć później jakość kolejnych odsłon zaczęła spadać.

Shadow Fall z 2013 był już wyjątkowo przeciętnym tytułem i był on porównywany do typowej pokazówki mocy konsoli. Gra wyglądała świetnie, ale nie wyróżniała się niczym innymi i była mocno średnia pod względem rozgrywki.

Niestety, wygląda na to, że fani wspomnianych shooterów nie mogą liczyć na kontynuację historii uniwersum. Nowa strona PlayStation Studios całkowicie pomija serię Killzone w opisie zespołu Guerlilla Games. Studio według opisu jest znane z tego, że stworzyło serię Horizon.

Wątpliwe, aby Sony tak po prostu zapomniało o niegdyś sztandarowych strzelankach na PlayStation. Najprawdopodobniej jest to jasna oznaka tego, że Guerilla będą teraz zajmować się tylko i wyłącznie Horizon i podobnymi grami, oraz że Killzone najzwyczajniej w świecie pożegna się z platformami Sony na dłuższy czas.

Choć fani cyklu z pewnością nie będą zadowoleni, to taki obrót spraw był dość łatwy do przewidzenia. Pierwszoosobowe strzelanki niezbyt pasują do aktualnego repertuaru Sony, który stawia raczej na dłuższe, na swój sposób filmowe doświadczenia.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.