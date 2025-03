Nie macie w co grać? Jeśli tak, to mamy dla Was propozycję. No, w praktyce to kilka. Wcześniej pisaliśmy chociażby o nietypowej grze strategicznej, którą można aktualnie zgarnąć za piątaka. Możecie też całkowicie za darmo nabyć grę Hopeguard. A jeżeli chcielibyście coś jeszcze innego, to czytajcie dalej!

Kolejna świetna okazja na PC. Metal: Hellsinger za dyszkę!

W sklepie Instant Gaming możecie nabyć grę Metal: Hellsinger i wydacie na to raptem 10 złotych. Jest to rytmiczny pierwszoosobowy shooter, w którym naszym zadaniem jest strzelanie w rytm metalu do przeciwników. W tym przypadku są to hordy demonów prosto z piekła, gdzie gra została oczywiście osadzona. Za stworzenie produkcji odpowiada studio The Outsiders, czyli twórcy m.in. Payday 2.

W chwili przygotowywania tej wiadomości gra posiada ponad 12 tysięcy ocen na platformie Steam. Aż 96% z nich to recenzje pozytywne. Jak nietrudno się domyślić, gracze chwalą przede wszystkim muzykę, a także dający mnóstwo frajdy gameplay. Deweloperzy współpracowali z takimi zespołami jak Arch Enemy, System of a Down, czy też Dark Tranquility. Jest to prawdziwa uczta dla fanów metalu!

Źródło: Instant Gaming